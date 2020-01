Mercato : Bruno Fernandes signe à Manchester United

Manchester United a sans doute frappé un gros coup dans ce Mercato hivernal qui ferme ses portes le 31 janvier prochain. Les Reds Devils ont en effet conclu le transfert du portugais Bruno Fernandes en provenance de Sporting Lisbonne. Milieu de terrain de formation, le joueur va donc venir renforcer l’entrejeu mancunien défaillant ces dernières semaines. Le montant de son transfert est estimé à 55 millions d’euros plus 25 millions de bonus. Il ne reste donc plus que la visite médicale pour boucler l’opération.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".

Obrigado Capitão. Para sempre Leão 🦁 pic.twitter.com/L7JqXs6RbT

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 29, 2020