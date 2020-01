Mercato : après Ashley Young, l’Inter Milan s’offre Victor Moses

Send an email

La direction technique de l’Inter Milan a officialisé l’arrivée de l’attaquant nigérian, Victor Moses, en provenance de Chelsea. Le joueur était en prêt du côté de Fenerbahçe en Turquie.

Très actif sur le marché des transfert, l’Inter Milan vient de s’offrir sa deuxième recrue de ce Mercato hivernal. En effet, après la venue du milieu offensif anglais, Ashley Young, les Nerazzurri viennent de mettre le grappin sur l’attaquant nigérian, Victor Moses. Sociétaire de Chelsea, le Nigérian était en prêt à Fenerbahçe en Turquie. Il finira donc le reste de la saison en Italie. Selon la presse transalpine, le joueur débarque chez l’actuel 2è de Serie A, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat qui s’élève à 10 millions d’euros.

Agé de 29 ans et 38 sélections avec le Nigéria, Moses va retrouver son ancien entraîneur de Chelsea, Antonio Conté, avec qui il a remporté la Premier League en 2017 et la FA Cup une saison plus tard.