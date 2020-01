Le premier ministre grec et son épouse ont été reçus ce mardi 7 janvier 2020 à la Maison Blanche par le couple présidentiel. Et pour l’occasion, Melania Trump a misé sur les maisons « Chanel » et « Christian Louboutin ».

Melania et Donald Trump ont accueilli le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et son épouse Mareva Grabowski ce mardi 7 janvier 2020, à la Maison Blanche de Washington. La First Lady a donc misé sur deux maisons françaises pour s’habiller. Elle s’est fringuée d’une combinaison longue à carreaux noire et blanche de la collection « Chanel », le tout serré à la taille par une imposante ceinture en cuir. Melania Trump a complété sa tenue par une paire de bottes à talons en daim qui s’arrêtait à la cheville. Ces sublimes chaussures, de la marque « Christian Louboutin » coûtent 1254 euros. Elle a laissé ces cheveux longs et ondulés.

Cependant, l’épouse du Premier ministre Grec a plutôt opté pour une combinaison de couleur marron, qu’elle a surmonté d’un manteau noir à ceinture aussi.