Meilleur buteur du Monde 2019: Lionel Messi et Cristiano Ronaldo surclassés par un marocain

Le meilleur buteur du monde en 2019 n’est pas Lionel Messi. L’international marocain Abderrazak Hamdallah, avec un total de 57 buts toutes compétitions confondues, a surclassé l’Argentin Messi ou encore Ronaldo.

La place du meilleur buteur du monde 2019 est revenue au joueur marocain Abderrazak Hamdallah, 29 ans. L’attaquant du club saoudien d’Al Nassr, a à son actif 57 buts toutes compétitions confondues en cette année 2019. Une performance qui le place devant l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (54 buts) et Lionel Messi (50 buts). Derrière eux, on trouve notamment Kylian Mbappé (44 buts), Raheem Sterling (41 buts) et Cristiano Ronaldo (39 buts). «C’est un honneur pour moi, a confié l’attaquant marocain âgé de 29 ans. Je suis très heureux d’être le meilleur buteur du monde cette année. Je remercie mon équipe et mes coéquipiers pour leur aide.»

Plus tôt cette année, le Marocain avait établi le record de buts inscrits sur une seule saison dans le championnat (29). Et en novembre, il a annoncé sa retraite internationale à 29 ans, protestant ainsi contre sa mise à l’écart depuis des mois. Son dernier match avec les Lions de l’Atlas remonte à juin lors d’un match amical contre la Gambie. Par ailleurs, Hamdallah peut savourer sa belle année avec le trophée de meilleur joueur arabe aux Globe Soccer awards de Dubai dimanche. Abderrazak Hamed-Allah, né le 17 décembre 1990 à Youssoufia, est un footballeur international marocain, évoluant au poste d’avant-centre au sein du club saoudien d’Al-Nassr. En 2019, il a été naturalisé Saoudien.