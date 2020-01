Megxit: William évoque sa peine après le retrait de Meghan Markle et Harry du « royals seniors »

Le prince William a exprimé samedi 11 janvier 2020 sa « tristesse » suite à la décision de Meghan Markle et du prince Harry de sa retirer de la royauté supérieure pour devenir indépendants.

Samedi, le prince William a pris acte de la décision de Harry de se retirer de la famille royale avec sa femme et a admis que lui et Harry sont maintenant des « entités distinctes ». Sa réaction intervient alors que la reine a ordonné un sommet d’urgence à Sandringham pour discuter de la crise . Selon le Sunday Times, le duc de Cambridge a déclaré à un ami: «J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus le faire; nous sommes des entités distinctes. J’en suis triste. Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espérer que le moment viendra où nous chanterons tous à partir de la même page. Je veux que tout le monde joue dans l’équipe».

Même si Meghan Markle et Harry veulent devenir «financièrement indépendants» et partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, la famille royale tentera de régler la prochaine étape de leurs propositions de quitter la famille royale. C’est d’ailleurs pourquoi, la reine a convoqué le prince Harry au sommet de crise à Sandringham avec William et Charles.