Megxit: très triste, prince Harry brise le silence sur l’abandon de ses fonctions royales (vidéo)

Le prince Harry a brisé ce dimanche 19 janvier 2020, le silence suite à son retrait de la famille royale britannique avec sa femme Meghan Markle.

Harry a évoqué sa « grande tristesse » suite aux derniers événements royaux sur Megxit. Après avoir défendu sa femme Meghan Markle qui est au cœur des polémiques depuis cette décision, le prince Harry a réitéré son respect pour la reine et déplore qu’il n’ait pas été possible de trouver la nouvelle vie qu’il voulait. C’était lors d’un dîner privé formel au Ivy, à Chelsea pour les enfants vulnérables Sentebale et enfants atteints du VIH fondée en 2006. «Avant de commencer, je dois dire que je ne peux qu’imaginer ce que vous avez entendu ou peut-être lu au cours des dernières semaines. Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, autant que je puisse partager – pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry, la même personne que beaucoup d’entre vous ont vu grandir au cours des 35 dernières années – mais avec une perspective plus claire », a-t-il déclaré le papa du royal baby Archie.

Dans un discours émouvant, Harry 35 ans a déclaré que le Royaume-Uni est un endroit qu’il aime et qui ne changera jamais, mais qu’il n’avait «pas d’autre option» que de quitter ses fonctions royales. « Une fois que Meghan et moi sommes mariés, nous étions excités. Nous avions bon espoir et nous étions ici pour servir. Pour ces raisons, cela m’apporte une grande tristesse que j’en sois arrivé là. La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision à la légère. Il y a eu tellement de mois de discussions après tant d’années de défis et je sais que je n’ai pas toujours réussi, mais pour ce qui est du problème, il n’y avait vraiment pas d’autre option » va t-il expliquer.