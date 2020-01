Megxit : Serena Williams dribble un journaliste après une question osée sur Meghan Markle

La star de tennis Serena Williams a dribblé un journaliste alors qu’il essayait de lui arracher des informations sur la nouvelle vie de Meghan Markle au Canada.

A l’occasion de l’Open d’Australie, Serena Williams, 37 ans, a refusé de répondre aux questions sur Meghan Markle, 38 ans. La star du tennis a été très claire lorsque les médias l’ont interrogée sur le couple royal. « Votre grande amie Meghan Markle, qui était présente à vos deux derniers chelems, et Harry, ont fait un sacré changement, et ont pris une position politique que beaucoup de gens trouvent extraordinaire et historique. Quel est votre ressenti ? Lui avez-vous parlé ? », a demandé un journaliste. « Oui, je n’ai absolument aucun commentaire sur quoi que ce soit à ce sujet », a répondu la tenniswoman américaine de 38 ans.Et de tacler les journalistes: « Mais bien tenté ! Vous avez essayé. C’est bien ! ». Meghan Markle et Serena Williams sont des amies très proches, depuis leur rencontre au Super Bowl en 2010.

Pour rappel, le mercredi 08 janvier 2020, Harry a annoncé sa décision d’abandonner ses fonctions royales avec sa femme Meghan Markle et son enfant Archie. Une décision validée par la reine Elizabeth II après une réunion familiale entre Harry, William et le prince Charles.