Megxit : Meghan Markle et le prince Harry lancent un appel à la tolérance

Meghan Markle et Harry ont appelé à la gentillesse sur leur compte instagram en faveur de l’association « Bell ».

Au Canada, après leur décision de quitter leurs fonctions royales, Meghan Markle et le prince Harry enchaînent les engagements. Le couple royale a tenté d’apaiser les esprits en appelant à la « gentillesse » dans leurs stories Instagram. C’était le mercredi 29 janvier 2020 sur leur compte Instagram, « Sussex royal ». Selon le magazine Elle, Meghan Markle et le prince Harry ont diffusé quelques stories sur leur engagement et leur soutien envers l’association « Bell ». Il s’agit d’une association qui se consacre à la santé mentale. « Soyez là les uns pour les autres », « Soyez gentils avec toutes les personnes que vous rencontrez », ou encore « Nous sommes tous ensemble » et « La gentillesse ne coûte rien », ont lancé les parents du royal baby Archie.

Pour les internautes, ce message des Suxess est un élan de solidarité et de tolérance contre les critiques et les commentaires malveillants à leur encontre. Pour rappel, depuis leur mariage en mai 2018, le duc et la duchesse de Sussex vivent une pression médiatique à laquelle Meghan Markle était constamment soumise. « Une pression rappelant celle que subissait la mère du prince Harry, Lady Di, qui a finalement trouvé la mort dans un accident». C’est pourquoi le prince Harry n’a pas eu d’autre choix que d’éloigner sa famille des médias. « Une grande tristesse » mais « une décision nécessaire », a-t-il expliqué dans son dernier discours, le 19 janvier au Royaume-Uni.