Megxit – Meghan Markle et Kate Middleton: la rupture enfin consommée?

Depuis son départ du Royaume Uni pour le Canada, la duchesse Meghan Markle n’a plus aucun contact avec Kate Middleton. Ce qui pourrait sans aucun doute mettre fin à ses accrochagege avec l’épouse du prince William.

Depuis mi janvier, Meghan Markle et Harrry ont décidé de quitter leur fonction royale pour s’installer au Canada. La nouvelle a fait trembler Buckingham Palace pendant quelques jours mais le prince Harry, le prince William, le prince Charles et la reine Elizabeth II ont fini par trouver un accord pouvant permettre aux Sussex de prendre leur indépendance et s’installer au Canada, loin de leurs obligations royales. « Elle peut enfin respirer », estiment certains proches de Meghan au « Daily Mail ». Pour d’autres, la duchesse ne « retournerait jamais vivre au Royaume-Uni de manière significative».

Mais le média « Us Weekly », rapporte que les deux duchesses n’entretiennent plus aucune relation. C’est pourquoi, le départ de Meghan de la royauté supérieure pourrait arranger ses relations avec Kate. « Meghan et Kate ne se sont pas parlées depuis l’annonce des Sussex. Aujourd’hui, Meghan se sent libre, tout ça est derrière elle et elle va pouvoir élever son fils comme elle l’entend, explique une source proche de la duchesse. Elle n’a jamais été aussi heureuse et a été agréablement surprise par la rapidité et la simplicité avec lesquelles tout s’est passé », explique la même source.

Loin de la famille royale, la famille Sussex semble prendre ses marques et s’épanouir, loin des tensions familiales subies depuis le mariage de Meghan Markle et du prince Harry le samedi 19 mai 2018