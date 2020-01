Megxit – Meghan Markle et Harry: leur retrait de la famille royale pourrait durer un an

Les décisions qui ont été prises par la reine Elizabeth II suite à l’abandon des fonctions royales par prince Harry et Meghan Markle seront revues dans un an, a déclaré une source royale à PEOPLE.

Les nouvelles dispositions prises pour le prince Harry et Meghan Markle suite à leur décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale seront examinées dans un an. Il s’agit notamment des nouveaux changements annoncés samedi 18 janvier 2020 et qui entreront en vigueur au printemps 2020, selon un communiqué de Buckingham Palace. Selon une source royale, pour le moment, Harry et Meghan continueront d’assister aux événements royaux à l’invitation de la reine. « Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille », a déclaré la reine dans sa déclaration samedi. «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement l’un des membres de la famille », peut on lire dans le communiqué. Pour la reine Elizabeth II, l’espoir de toute sa famille est que l’accord trouvé leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.

Meghan Markle et Harry reconnaissant…

Selon une déclaration du palais de Buckingham citée par People, le duc et la duchesse de Sussex sont reconnaissants à Sa Majesté et à la famille royale pour leur soutien continu alors qu’ils entament le prochain chapitre de leur vie. Comme convenu dans ce nouvel arrangement, ils comprennent qu’ils doivent se retirer des fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles. «Ils ne recevront plus de fonds publics pour les fonctions royales. Avec la bénédiction de la Reine, les Sussex continueront de maintenir leurs patronages et associations privés. Bien qu’ils ne puissent plus représenter officiellement la Reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils font continuerait de défendre les valeurs de Sa Majesté» précise le même communiqué

Le palais a également confirmé que Harry et Meghan n’utiliseront plus leurs titres de RHS car «ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale». Ils seront toujours officiellement appelés duc et duchesse de Sussex et s’appelleront Harry, le duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex.