Megxit: Meghan Markle et Harry dévoilent un indice majeur de leur engagement au Canada

Meghan Markle et le prince Harry viennent de partager un indice majeur de leur initiatives canadiennes en santé mentale.

Mercredi 29 janvier 2020, Meghan Markle et Harry ont consacré leur compte Instagram à une initiative de santé mentale au Canada. «Nous sommes si heureux d’appuyer la campagne de santé mentale de Bell», ont écrit Meghan et Harry à la suite d’un collage de photos mettant en vedette des personnes encourageant la gentillesse. «Chaque fois que vous regardez la vidéo officielle de bell_letstalk sur Instagram, Bell versera 5 cents à des initiatives canadiennes en santé mentale. Alors s’il vous plaît partagez, parlez et faites partie de la solution» ont ajouté les Suxess en légende d’un drapeau canadien. La santé mentale est une cause sur laquelle le prince Harry et Meghan se sont concentrés dans leur fonction royale , avec le prince William et Kate Middleton. On se rappelle que leur initiative Heads Together a aidé à intégrer les discussions sur la santé mentale, et les quatuors ont apporté leur soutien à Shout , une filiale de Crisis Text Line au Royaume-Uni qui offre un soutien gratuit et confidentiel en matière de santé mentale par SMS.

Après avoir passé les vacances sur l’île de Vancouver au Canada avec Archie, le duc et la duchesse de Sussex sont revenus à Londres pour une poignée d’engagements le 7 janvier. Meghan, 38 ans, et le prince Harry, 35 ans, ont partagé leur décision de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord le 8 janvier. Au lendemain de la prise de cette décision, Meghan est retournée au Canada pour rejoindre Archie. Harry, quant à lui, est resté en Angleterre pour poursuivre la discussion sur les grands changements à venir avec la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William.