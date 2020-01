Megxit: le duc Harry et la duchesse Meghan Markle insensibles au scandale ?

Même s’ils ne le disent pas haut et fort comme leurs détracteurs, Meghan Markle et Harry sont très préoccupés par l’abandon de leur fonctions royales pour des raisons d’ordre sécuritaire.

Un proche du duc de Sussex a confié que Meghan Markle et Harry sont sensibles au scandale et se font du soucis pour l’avenir depuis l’annonce de leur décision de quitter la famille royale supérieure, le mercredi 08 janvier 2020. Leur volonté de se mettre en retrait de la famille royale et de s’installer au Canada tout en restant financièrement indépendant sans l’accord de la reine Elizabeth II a mis la monarchie dans l’embarras. Alors que la nouvelle suscite de vives polémiques, personne ne se soucie de l’état d’esprit de Meghan et Harry après avoir mis un tel bazar au sein de la famille royale.

Malgré leur tristesse, les Sussex ont repris leurs activités. Meghan Markle qui avait laissé son fils au Canada a du rejoindre le petit Archie laissant son époux gérer la crise au sein de la Couronne. Chaque choix a son avantage et son inconvénient. Même si Meghan Markle et Harry ont perdu leur titre « Son Altesse royale », ils peuvent tout de même vivre loin de l’agitation médiatique. C’est une duchesse toute souriante qui a été aperçue au Downtown Eastside Women’s Centre de Vancouver, un centre qui vient en aide aux femmes en difficulté, mardi 21 janvier 2020. De son coté, Harry a un emploi du temps très chargé. Après plusieurs activités la semaine dernière, il a rejoint sa famille au Canada lundi soir.