Megxit: la reine Elizabeth II accepte le retrait de Meghan Markle et Harry de la royauté

La reine Elizabeth II s’est exprimée sur le départ du prince Harry et de Meghan Markle après un sommet familial de 2 heures à Sandringham, lundi 13 janvier 2020. Dans un communiqué, la monarchie a accepté la décision du prince Harry et de Meghan Markle de démissionner de la royauté supérieure afin de devenir indépendants.

La décision inédite du prince Harry et son épouse Meghan, de se mettre en retrait de la monarchie, place le Royaume-Uni en émoi et provoque, depuis la semaine dernière, de vives critiques. Suite à une réunion de crise ce lundi, la reine Elizabeth II a dans un communiqué validé le choix de Harry et Meghan. « Ma famille a eu une discussion très constructive à propos de l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi-même nous soutenons le souhait de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie, en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres de la famille royale à temps complet, nous respectons et comprenons leur choix d’une vie plus indépendante tout en restant une partie importante de ma famille », écrit la reine Elizabeth II. A l’en croire, Harry et Meghan ont clairement fait savoir qu’ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie.

Il a donc été convenu qu’il y aura une période de transition au cours de laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni. «Ce sont des questions complexes que ma famille doit résoudre, et il y a encore du travail à faire, mais j’ai demandé que des décisions finales soient prises dans les prochains jours.», a confié la reine. Selon une source proche de la famille royale, Meghan qui a rejoint leur fils Archie au canada, aurait participé à la discussion lundi par téléphone, car elle est récemment revenue sur l’île de Vancouver au Canada, où elle et Harry ont passé les vacances avec leur bébé.