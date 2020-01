Megxit – «je ne peux plus »: le prince William abandonne définitivement son frère Harry

Suite à la décision des Suxess de quitter leurs fonctions royales, le prince William a décidé de ne plus faire des efforts pour ramener son frère Harry à la raison.

Le prince William n’en peux plus des caprices de son frère Harry. Le duc de Cambridge aurait très mal vécu la décision du prince Harry de quitter ses fonctions royales selon la presse britannique. Entre les deux frères, la rupture semble consommée et plus rien ne va entre eux depuis plusieurs mois déjà. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la mise en retrait d’Harry et de Meghan Markle, annoncée lundi 6 janvier 2020.

Attristé par cette décision, le duc de Cambridge, considère désormais sa relation avec son frère comme des « entités séparées », à en croire un article du Sunday Times cité par le média britannique Express. «J’ai toujours soutenu mon frère, mais je ne peux plus. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que je peux faire, c’est d’essayer de les soutenir et d’espérer que nous serons tous un jour sur la même longueur d’onde » a expliqué prince William à un ami de la famille royale.

« William s’inquiétant de l’avenir du prince Harry »

Pour rappel, les conflits entre Harry et son frère William ont démarré après son mariage avec l’ex-actrice américaine Meghan Markle. Jusque-là très unis, les deux frères se sont progressivement éloignés l’un de l’autre. Selon le tabloïd britannique The Sunrapporté Galma, les tensions auraient plutôt démarré avec l’annonce des fiançailles du fils cadet du prince Charles et de l’actrice américaine. A l’époque, Kate et William s’inquiétaient de l’avenir du prince Harry.