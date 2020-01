Send an email

Megxit: Elizabeth II fait un grand ménage, Meghan Markle et Harry dépouillés de leur personnel

La reine Elizabeth II a procédé à un grand ménage suite à la décision des Suxess d’abandonner leurs fonctions royales. A Frogmore Cottage, Meghan Markle et Harry ont été dépouillés de leur personnel.

Alors que Meghan Markle et Harry s’apprêtent à faire leur vie loin de l’Angleterre, leur personnel se retrouve impacté. Comme révélé par le Daily Mail, certains ont déjà été réaffectés tandis que d’autres vont suivre une formation pour intégrer un nouveau poste. Ainsi, le directeur de maison et la personne en charge du ménage ont déjà été informés de leur réaffectation au sein du ménage de la Reine.

Selon Gala, les membres du personnel qui étaient utilisés de façon ponctuelle, tels que des chefs, des femmes de chambre et les valets, ont été informés que leurs services n’étaient plus nécessaires à la résidence des parents d’Archie. La même source indique que personne n’a été congédiée. A ce titre, le personnel sera formé pour un nouveau poste. Toutefois, lorsque Meghan Markle et Harry seront de retour en Angleterre, ils pourront profiter de leur personnel.