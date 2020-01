Megxit: Comment le départ de Meghan Markle et Harry soulage William et Kate Middleton

Kate Middleton et William n’ont plus rien en commun avec Meghan Markle et Harry. C’est l’avantage issue de la décision du prince Harry de quitter ses fonctions royales avec son épouse Meghan. Un choix qui, visiblement , a mis fin au conflit entre les Cambridge et les suxess.

Kate Middleton et William peuvent souffler un ouf de soulagement. Ils n’auront plus à échanger sur certains sujets avec le Duc et la Duchesse de Sussex qui vivent désormais au Canada. Selon The Sun cité par Gala, la sortie de Meghan et Harry de la famille royale britannique entraîne un certain nombre d’avantages pour le Duc et la Duchesse de Cambridge. « Tout d’abord, il n’y aura plus lieu d’avoir de conciliations entre les deux couples notamment au sujet de The Royal Foundation, la fondation philanthropique créée en 2009 par les deux fils du prince Charles, et dont Kate Middleton occupe les fonctions de présidente » explique le média.

La même source indique que le départ de Meghan et Harry fait les affaires de Kate Middleton qui se retrouve ainsi davantage sous le feu des projecteurs. « Kate est maintenant sur le devant de la scène. Elle n’avait pas autant d’influence par le passé. Avec William, ils sont très ambitieux dans ce qu’ils désirent accomplir. L’exercice de leurs fonctions royales demeure extrêmement important pour eux et le sera toujours » indique une source relayée The Sun.

En froid depuis plusieurs mois, les princes William et Harry ont décidé d’enterrer la hache de guerre. D’après Gala, les discussions ont notamment été rendues possibles par l’entremise de Kate Middleton et Meghan Markle, visiblement lassées de voir les deux frères se faire ainsi la guerre. Reste à savoir si les deux couples s’entendent aujourd’hui à merveille malgré le départ de Meghan et Harry de la famille royale supérieure.