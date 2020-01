Megxit: comme sa mère Lady Diana, le prince Harry obtient un nouveau titre royal

Le prince Harry a obtenu un nouveau titre tout comme sa mère Lady Diana qui est devenue princesse de Galles après son divorce d’avec le prince Charles.

Après les pourparlers «Megxit», les parents du royal baby baby Archie devront désormais s’appeler Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex. Meghan Markle et Harry perdent ainsi leurs titres de RHS dans les conditions de l’accord «Megxit», tout comme la princesse Diana l’ avait fait il y a 24 ans. L’annonce a été faite ce samedi soir suite aux discussions sur l’avenir de Harry et Meghan.

Cette décision intervient après que Harry et Meghan ont fait une déclaration publique sur leur compte Instagram la semaine dernière en annonçant qu’ils quitteraient leurs fonctions et déménageraient en Amérique du Nord. La modification de leurs titres entrera en vigueur au printemps et signifiera qu’ils n’utiliseront plus HRH. « Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres de RHS car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale », a écrit le palais de Buckingham ce samedi dans un communiqué.

Quid du royal baby Archie…?

Le couple ne sera désormais plus connu que Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex. Mais leur fils Archie aura cependant le droit d’être SAR et prince lorsque le prince de Galles accédera au trône. Mieux, à l’avenir, Harry conserve son titre de duc de Sussex qui a été donné par sa grand-mère la reine le matin de son mariage avec Meghan Markle le 19 mai 2018.