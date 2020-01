Megxit: ce que prince Harry pense de son avenir après l’abandon de ses fonctions royales

A l’occasion de sa première apparition officielle au palais depuis sa sortie royale, le prince Harry a été interrogé sur son « avenir ». Ceci fait suite à sa décision de quitter ses fonctions royales avec sa femme Meghan Markle.

Présent au Buckingham Palace à Londres ce jeudi 16 janvier 2020 pour les tirages de la Coupe du monde de rugby à XV 2021 pour les tournois masculins, féminins et en fauteuil roulant, un journaliste a demandé au duc de Sussex: « Comment se déroulent les discussions sur votre avenir? ». Même si Harry n’a pas vraiment répondu à la question, des sources proches de la royauté indiquent que lors de l’événement, ça chuchotait dans les coulisses depuis que Meghan et lui ont annoncé leur démission en tant que membres de la famille royale. L’ancien joueur de Rugby, League Jason Robinson a déclaré aux journalistes: «J’ai fait pas mal de choses avec [Harry] au fil des ans. C’était agréable de le voir aujourd’hui. Nous nous sommes serré la main, il m’a fait un câlin. Ce qui se passe entre lui et sa bonne épouse n’a rien à voir avec moi », a-t-il expliqué. «Ce qui est génial, c’est que peu importe ce qui se passe en arrière-plan, où qu’il aille, il livre toujours. Il est très respectueux, très chaleureux, très attachant. Ce tirage au sort n’aurait pas été le même s’il ne s’y était pas engagé. Nous sommes très reconnaissants de son temps. » a t-il ajouté.

« Il se soucie des gens physiquement, mentalement »

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait que le prince continuerait de s’impliquer dans le soutien du sport, il a répondu: «Je ne suis pas sûr de ce que l’avenir réserve, mais je suis certain que si vous regardez ce que le prince Harry a fait à ce jour, , il se soucie des gens – physiquement, mentalement. Il est allé partout dans le monde – inspirer, prendre soin, prendre soin des gens. Je ne pense pas que cela va changer. La capacité qu’il fera à l’avenir dépendra de lui. Quand vous avez ça en vous, ça ira où qu’il soit. »

Avant les tirages au sort, qui ont été diffusés en direct sur les canaux Twitter et Facebook de la Coupe du monde 2021 de la Famille royale et de la Ligue de rugby, le prince Harry a rencontré des représentants des 21 nations participant au tournoi. Il a également regardé des enfants d’une école locale jouer à une ligue de rugby dans les jardins du palais de Buckingham. Plus tard, à l’intérieur du palais lors du tirage, Harry a parlé de l’effet que le sport avait sur lui. «Mes plus jeunes années mais aussi à travers Invictus [Games]. . . l’impact que cela a sur les individus qui jouent, mais la communauté dans son ensemble est remarquable. Et non seulement je continue de voir le sport changer des vies, mais il sauve aussi des vies. Pour moi, et pour beaucoup d’entre vous aussi, que ce soit le Rugby League ou le sport en général, tout le monde a l’opportunité de se retrouver dans la vie de chacun si possible. » va t-il préciser

Pour rappel, la Coupe du monde de rugby à XV est l’événement phare de la ligue de rugby et se déroulera en octobre et novembre 2021 dans 17 villes à travers l’Angleterre. Vingt et un pays – dont l’Australie, les Îles Cook, les Fidji, la France, la Grèce, la Jamaïque, l’Italie, l’Irlande, le Liban, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa, l’Écosse, les Tonga et le Pays de Galles – concourront pour être couronnés champions du monde. Ce sera la première fois dans l’histoire du tournoi que les épreuves masculines, féminines et en fauteuil roulant se dérouleront simultanément.