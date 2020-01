Megxit: arrivée très discrète du prince Harry au Canada (vidéo)

Depuis l’annonce de leur mise en retrait de la famille royale, qui bouleverse la monarchie et fait grand bruit au Royaume-Uni, le prince Harry n’a pas revu sa femme et son enfant. Après avoir évoqué dimanche 19 janvier les raisons de son retrait de la famille royale supérieure, le prince Harry est parti de l’aéroport de Londres Heathrow et a atterri lundi à l’aéroport de Vancouver peu après 19 heures, heure locale (4 heures du matin en France), a indiqué le quotidien Daily Mail. A en croire les images publiées par le média, Harry marchait sur le tarmac de l’aéroport vêtu d’un blouson et d’un jean, portant un sac à dos.

A peine descendu de l’avion, le prince Harry a ensuite discrètement gagné en avion l’île de Vancouver, en face de la métropole de la côte pacifique, où l’attendaient Meghan Markle et Archie dans la maison qu’ils occupent depuis plusieurs semaines, selon le journal. La chaîne d’information Sky News a également diffusé des images de l’arrivée au Canada du prince Harry. La même information a été confirmée en fin de soirée par les journalistes de l’AFP qui l’attendaient à l’aéroport de Vancouver ou à l’aéroport de Victoria. « Un vidéaste a vu deux véhicules quitter la rue menant à la propriété où réside Meghan en fin de soirée » rapporte bfmtv.

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.

