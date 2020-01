Meghan Markle très heureuse au Canada: en images, sa sortie en forêt avec Archie et leurs chiens

C’est loin des tabloïds anglais que la duchesse Meghan Markle semble pleinement profiter de sa nouvelle vie au Canada. Au lendemain de leur décision de quitter la famille royale supérieure, Meghan a rejoint son fils Archie au Canada. Même si, il leur a été difficile de rompre les liens avec la famille royale, Meghan Markle semble aimer sa nouvelle vie au Canada. Le 20 janvier 2020, bien loin de l’agitation médiatique provoquée outre-Manche par sa décision de renoncer à son titre royal, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a profité d’une balade en forêt avec leur fils Archie, aujourd’hui âgé de 8 mois. Le constat est visible, sur les photos publiées par le Daily Mail, Meghan Markle, 38 ans, apparaît au naturel et toute souriante.

D’après le média, et comme l’indique les images, c’est en bonnet et bottes de randonnée que Meghan Markle a profité d’une virée dans le parc régional d’Horth Hill de Vancouver lundi. « Archie tout contre elle dans son porte-bébé, l’ex-actrice avait les mains bien occupées en tenant en laisse ses deux chiens, un labrador baptisé Oz et son beagle Guy » explique PurePeople

Après plusieurs jours de tensions engendrées par l’abandon de leur fonction royale, le prince Harry 35 ans est finalement arrivé à Vancouver lundi soir. Avant de se trouver une nouvelle maison canadienne, les Suxess continuent de loger dans le magnifique manoir où ils ont passé les fêtes de fin d’année.

Après une réunion organisée en procédure d’urgence le lundi 13 janvier 2020, le palais de Buckingham a détaillé l’accord trouvé entre le prince Harry et sa famille, pour lui permettre avec Meghan de devenir indépendant financièrement : « Ils comprennent qu’ils doivent se retirer des activités royales, y compris les affectations militaires officielles. Ils ne recevront plus d’argent public pour les activités royales. Avec la permission de la reine, les Sussex continueront à assurer leurs patronages et à accompagner leurs associations en privé (…). » indiquait le communiqué du palais royal.

Le samedi dernier, un autre communiqué de la reine annonce le retrait de leurs titres royaux. « Les Sussex n’utiliseront plus leur titre de HRH [Son Altesse Royale, NDLR] étant donné qu’ils ne seront plus des membres actifs de la famille royale. Ils ont fait connaître leur souhait de rembourser le Sovereign Grant [le Fonds souverain, soit l’allocation versée chaque année par le gouvernement au monarque pour ses activités officielles, NDLR] pour les dépenses liées à la rénovation de Frogmore Cottage, qui restera leur domicile familial au Royaume-Uni. » précise le communiqué de la reine ELiabeth II. De son côté, le prince Harry a pris acte de cette décision et a exprimé sa tristesse de devoir abandonner ses fonctions royales malgré sa volonté de rester au Royaume Unies.

