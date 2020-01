Meghan Markle: ses prévisions pour sa seconde grossesse dévoilées

En vacance au Canada avec leur premier enfant Archie, la duchesse Meghan Markle et le prince Harry font déjà des prévisions pour leur seconde grossesse.

A peine Archie , le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry a 6 mois que les jeunes parents pensent accueillir un second enfant. Et pour cela, Meghan sait exactement ce qu’elle veut. Selon de nombreuses rumeurs rapportées par gala, Meghan Markle et le prince Harry ne cachent pas leur désir d’avoir un second enfant. Mais le chroniqueur royal Omid Scobie cité par le Daily Mail pense que le royal baby Archie devra se patienter un peu avant d’accueillir un petit frère ou une petite soeur. Même si ce n’est pas l’envie qui leur manque, Omid Scobie explique que Meghan Markle et le prince Harry auront une année 2020 bien remplie. C’est pourquoi, s’il serait « une merveilleuse surprise », un autre bébé n’est pas une « priorité ». Le magazine Gala précise que les Sussex préfèrent se consacrer à leurs activités professionnelles et en ce qui sa seconde grossesse, Meghan sait parfaitement ce qu’elle veut et comment s’y prendre.

Mais en attendant l’annonce de la seconde grossesse de l’épouse du prince Harry, l’idée d’un second royal baby met les Anglais en émoi et affole les bookmakers de tout le pays.