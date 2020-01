Send an email

#Megxit: Meghan Markle pourrait-elle garder sa garde-robe royale et sa robe de mariage?

La duchesse de Sussex et le prince Harry ont annoncé leur intention de devenir « financièrement indépendants »et prendre du recul par rapport à la vie royale, la duchesse Meghan Markle peut elle toujours garder sa garde robe royale?

Alors que de nombreuses questions restent sans réponse depuis que le couple a fait son annonce surprise mercredi , une chose est sûre: la robe de mariée de Meghan est la sienne pour toujours. Le 19 mai 2018, Meghan Markle s’est affichée pour son mariage avce le prince Harry dans une robe en organza de soie Givenchy avec l’encolure bateau emblématique de la marque. La robe a été exposée au château de Windsor en octobre 2018. Une décision prise par Meghan elle même selon la commissaire Caroline de Guitaut qui a déclaré à PEOPLE que l’endroit où la robe serait stockée après -exposition doit être choisie par Meghan: « C’est à la duchesse, évidemment, comme c’est la sienne – donc elle va décider à ce sujet. ».

Quant au reste de sa garde-robe, des pièces de designers haut de gamme tels que Givenchy, Stella McCartney, Erdem et Oscar de la Renta, achetés pour des engagements royaux jusqu’à présent, Meghan aura probablement la possibilité de les conserver. Actuellement, Meghan, comme Kate Middleton, reçoit un budget de vêtements de Charles via son revenu du duché de Cornwall d’environ 28 millions de dollars. Mais avec l’intention de Harry et Meghan d’être financièrement indépendants , il est claire qu’elle ne sera facturéplus financée pour sa garde-robe.

Pour les photos de fiançailles officielles du couple en décembre 2017, Meghan a choisi de porter une robe en tulle noir de la marque haut de gamme Ralph & Russo, une marque également portée par Beyoncé et Angelina Jolie. Dotée d’un haut transparent avec une broderie dorée élaborée et d’une jupe à volants pleine longueur, la robe couture coûterait 75000 $.

Sans oublier que depuis le tout premier engagement officiel de Meghan en tant que fiancée de Harry, lorsqu’elle est sortie dans un manteau portefeuille blanc chic de la marque canadienne Line The Label , Meghan a porté plusieurs étiquettes de l’endroit qu’elle appelait autrefois la maison. Des marques comme Sentaler, Nonie et Smythe ont toutes connu «l’effet Meghan Markle», tout comme Birks, le joaillier montréalais dont les boucles d’oreilles en flocon de neige que Meghan a portées plusieurs fois, a coûté 12 000 $. Après son retrait de la famille royale supérieure, reste à savoir si Meghan Markle pour garder sa garde robe royale.