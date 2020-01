Meghan Markle et Harry soutiennent les œuvres caritatives de Michelle Figueroa

Michelle Figueroa est suivie par Meghan Markle et le prince Harry sur instagram. C’est la confidence faite à la journaliste au média américain, People.

Alors que Figueroa faisait une pause, sa page Instagram, Good News Movement, est devenue le seul compte que Meghan Markle et Prince Harry ont suivi sur la plate-forme de médias sociaux. Fidèle à sa tradition mensuelle de modifier sa liste de suivi pour présenter des causes et des organisations dignes, les Suxess ont du choisir la page de Figueroa. « Bonne année! », Commença le duc et la duchesse de Sussex. «Pour 2020, nous continuerons notre tradition de mettre en évidence des comptes qui inspirent et qui nous rappellent tout le bien qui se passe dans le monde. Cependant, cette fois, nous nous concentrerons sur un seul compte chaque mois. Pour janvier, nous aimerions mettre en lumière @goodnews_movement. Cette page journalistique couvre et célèbre les actes de gentillesse et les bonnes nouvelles dans notre communauté mondiale. Nous espérons que cela vous apportera de la joie! ».

« Ils sont très occupés »

Selon Figueroa, elle ne savait pas que le mouvement Good News serait présenté par les Suxess et elle n’a pas entendu parler de Meghan, Harry ou de leur personnel. «Je leur ai juste envoyé une note, un message direct, en remerciement», explique-t-elle. «Mais je n’ai pas eu de réponse et je me suis dit, tu sais, laisse faire. Ils sont très occupés. » Bien que Figueroa n’ait aucune idée de la façon dont Meghan, 38 ans, et Harry, 35 ans, ont entendu parler de sa page, elle compte des célébrités telles que Kristen Bell, Jennifer Garner et Katie Couric parmi ses followers. Mais lorqu’elle a reçu la visite des Sussex sur sa page, sa liste de followers est passée d’environ 185 000 à près de 325 000. «J’espère qu’ils trouveront, sur ma plateforme, quelque chose de valable et que les gens apprécieront», dit-elle.

Good News Movement a été lancé en 2019 lorsque Figueroa, qui a travaillé comme journaliste de réseau pendant plus d’une décennie, était malade et à la maison en raison d’une combinaison de grippe et d’une infection de l’oreille. Elle a lancé la page, qui partage des histoires édifiantes en anglais et en espagnol. «Il y a tellement de gens qui ont besoin d’aide, et il y a tellement de gens qui veulent aider. J’ai trouvé cette plateforme comme un moyen de connecter ces personnes et de réaliser des actes de gentillesse. C’est vraiment bien d’utiliser cette plateforme pour le positif. » a-t-elle expliqué.