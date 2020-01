Meghan Markle et Harry pourraient bientôt détrôner Kate Middleton et William (vidéo)

La duchesse Meghan Markle et le prince Harry vont bientôt détrôner Kate Middleton et William. Très actif sur les réseaux sociaux, le couple est très apprécié et a une grande communauté de fans sur Instagram.

D’ici peu Meghan Markle et Harry pourraient détrôner le compte Instagram de Kate et William. La différence entre le compte Instagram des Cambridge et des Sussex est de quelques milliers d’abonnés. Créé il y à peine un an, cela s’explique certainement par leur jeunesse, leur caractère décontracté et moins respectueux envers les conventions qui leur ont permis de passer en moins d’un an le cap des 10 millions d’abonnés sur Instagram. Ce qui fait de Meghan et Harry, le 2nd compte issu de la famille royale à être aussi populaire. De leur côté, Kate Middleton et le prince William dont le compte est intitulé « Kensington Royal » peuvent se vanter d’avoir 10,7 millions d’abonnés.

Meghan Markle et Harry ont déjà 10 millions d’abonnés à cause de leur bébé Archie âgé de 8 mois qui ne laisse pas indifférent les fans. Pour rappel, après sa présentation par la reine Elizabeth II sur Instagram, la photo a été liké plus de 3 millions de fois alors que son compte et celui du prince Philip détiennent 7,1 millions d’abonnés.