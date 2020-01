Meghan Markle et Harry: les vraies raisons de leur retrait de la famille royale (photo)

Meghan Markle et Harry ont annoncé le mercredi 08 janvier 2020 leur retrait de la famille royale. Une source proche de la famille royale citée par The Mirror a dévoilé les vraies raisons de cette décision du duc et de la duchesse de Suxess.

Meghan Markle a fait officiellement son entrée dans la famille royale britannique le samedi 19 mai 2018 lors de son mariage royale avec le prince Harry. Environ deux ans plus tard, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de quitter la famille royale parce que ce n’est pas la vie qu’ils veulent pour bébé Archie, a déclaré une source. La même source a affirmé que la duchesse de Sussex n’avait pas réalisé à quel point il serait important de faire partie de la monarchie. « Meghan s’est déjà fait un nom depuis son mariage avec la famille royale, mais elle n’a pas réalisé à quel point ce serait une lourde responsabilité de faire partie de la monarchie », a expliqué l’initié à Radar Online. Et d’ajouter: « Elle a réalisé que ce n’est pas la vie qu’elle veut vivre éternellement et surtout avec Archie, ce n’est pas la vie qu’elle veut qu’il ait. »

Depuis l’annonce de cette décision de Meghan Markle et Harry, la famille royale britannique est plongée dans une crise sans précédent. Les princes Charles et William ont ordonné à leurs équipes de trouver une “ solution viable » pour Harry et Meghan.