Meghan Markle et Harry: la reine Elizabeth réagit à leur retrait de la famille royale supérieure

La Reine a répondu à la décision du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer en tant que Royals « seniors »

La reine Elizabeth, 93 ans a réagit à l’annonce que son petit-fils, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, «reculeront en tant que membres supérieurs de la famille royale». «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre », a déclaré mercredi Buckingham Palace dans un communiqué. En plus de redéfinir leurs rôles royaux, Harry et Meghan prévoient également de devenir financièrement indépendants de la Couronne. Ils prévoient également de déménager en Amérique du Nord, où ils passeront leur temps lorsqu’ils ne seront pas au Royaume-Uni. « Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos mécénats », ont-ils écrit sur Instagram.

«Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » ont -il expliqué.

Cette décision intervient alors que Meghan et Harry sont persécutés par les tabloïds et les tensions familiales persistantes. On se rappelle qu’en octobre 2019, Meghan a évoqué sa douleur entant que nouvelle maman sous les projecteurs et Harry a admis son désespoir de protéger sa famille contre un examen constant des tabloïdes.