Meghan Markle et Harry : Buckingham se débarrasse de leurs derniers souvenirs

Le palais de Buckingham s’est débarrassé des derniers souvenirs de la duchesse Meghan Markle et du prince Harry suite à leur décision de quitte rleurs fonctions royales..

Les derniers souvenirs royaux de Meghan Markle et Harry sont retirés de la vente par Buckingham. Après avoir confié les responsabilités des Sussex aux Wessex, la reine Elizabeth II, le prince Charles et le prince William ont décidé d’effacer toute trace des Sussex des objets officiels de la Couronne, comme pour appuyer encore plus sur le fait qu’ils ne font plus partie de la famille royale. Selon le DailyMail cité par le magazine Gala, comme un symbole, les souvenirs de mariage du prince Harry et de Meghan Markle (dont des photos d’enfance inédites viennent d’être dévoilées par son père Thomas) ont tout simplement été supprimés du site web de la Royal Collection. La même source indique que des centaines d’objets avec la marque « Sussex Royal » (de la vaisselle aux crayons en passant par le linge de maison, les chaussettes et autres curiosités) étaient mis en vente sur le site. « La collection « Sussex » a aujourd’hui disparu de la boutique en ligne, pour un manque à gagner certain pour le couple royal (la petite tasse à café était vendue 25 euros, la grande 35 euros, la choppe 45 euros, alors que l’assiette coûtait la bagatelle de 60 euros) » rapporte Gala.

Malgré ce coup dur, Harry et Meghan gèrent dorénavant leur image en solo et espère vraiment que les pertes dues à ce retrait des ventes devraient vite s’inverser. En plus, le couple avait déposé la marque « Sussex » il y a plusieurs mois et devrait d’après un expert avoir des revenus supérieur à 400 millions d’euros. « De nombreuses gammes de porcelaine du Royal Collection Trust sont produites pour célébrer une occasion spécifique et sont donc vendues pour une durée limitée, c’était le cas de la gamme de porcelaine conçue pour célébrer le mariage du duc et de la duchesse de Sussex. » a expliqué le porte-parole du Royal Collection Trust.