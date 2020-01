Meghan Markle et Harry: Buckingham palace annonce accidentellement leur divorce

Le palais de Buckingham a accidentellement annoncé le divorce de la duchesse Meghan Markle d’avec le prince Harry.

Rien n’échappe aux experts de la royauté. Le week end dernier, une virgule placée entre le prénom et le titre de Meghan Markle a envoyé le mauvais message à la presse britannique et laisse entendre que Meghan Markle et le prince Harry sont divorcés. Selon gala, par inadvertance, Buckingham Palace, voulant annoncer que le couple perdait leur titre royal, « Plus de « HRH » (« his and her royal highness ») » a semé la confusion. Il s’agissait du communiqué qui informait que Harry et sa femme devraient être appelé « Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex ».

Le média indique que l’utilisation de la virgule est seulement utilisée pour pour les femmes divorcées de la famille royale. C’est pourquoi, rappelle Skynews, la mère d’Harry et William était nommée « Diana, princesse de Galles » . Pareil pour « Sarah, duchesse de York ». « Cela donne par inadvertance, un mauvais message. Le prénom et la virgule avant le titre est le modèle pour une femme divorcée », a expliqué le spécialistes des têtes couronnées de Sky News.

Ce n’est qu’une grosse bourde de la famille royale britannique, puisqu’il n’y a pas de divorce à l’horizon pour Meghan Markle et le prince Harry. Le palais de Buckingham Palace corrigera certainement cette boulette et reviendra à la formule « duc et à la duchesse de Sussex« , tout simplement.