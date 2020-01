Meghan Markle et Harry: après Megxit, la reine Elizabeth II très triste pour leur fils Archie

La reine Elizabeth II est « très triste » que le fils de Meghan Markle et Harry, bébé Archie ne passe pas son enfance avec sa famille » en Grande-Bretagne après le Megxit.

Elizabeth II, reine d’Angleterre est «très triste» du manque de temps passé avec bébé Archie. Elle n’est pas allée à son baptême et ils n’ont pas passé Noël ensemble. Mieux, Baby Sussex n’a pas non plus passé beaucoup de temps avec ses cousins ​​George, Charlotte et Louis. Selon dailymail, la reine est « très triste » pour Archie depuis qu’elle a accepté les plans futurs de Harry et Meghan en tant que « Royals non seniors ». La raison: avec les plans des Sussex pour sortir des projecteurs depuis des mois, Archie a et aura encore plus, peu d’occasions de voir sa famille élargie.

Pour rappel, la reine Elizabeth II a rencontré Archie seulement deux fois au château de Windsor, mais n’a pas pu assister à son baptême deux mois plus tard, car cela s’est heurté à un week-end privé qu’ils organisent chaque année à Sandringham. Une source a déclaré au Sunday Times : « Elle sera très triste d’avoir à peine vu Archie et qu’il ne pourra pas grandir avec ses cousins ​​et sa famille élargie. »