Meghan Markle: comment Prince Harry abandonne ses amis pendant sa grossesse

Le prince Harry a rompu les liens avec ses amis proches pendant la grossesse de Meghan Markle. C’est la révélation faite par une source bien connectée au magazine américain, People.

Beaucoup de proches du prince Harry sont préoccupés par la distance croissante entre lui et le reste de la famille royale d’autant plus qu’il s’est récemment éloigné de nombreux amis de longue date. Une source très proche du couple a confié à PEOPLE cette semaine que le petit-fils de la reine, âgé de 35 ans, a bloqué beaucoup de ses amis proches pendant près de six mois pendant la grossesse de Meghan Markle. « La plupart n’ont même plus son numéro de portable . Ils comprennent parfaitement que les hommes s’éloignent souvent de leurs amis après le mariage, mais il y a toujours beaucoup de ressentiment parce qu’ils étaient si proches depuis si longtemps», va-t-elle expliquer.

De son côté, Meghan, 38 ans, reste proche de beaucoup de ses amis . Les princes Harry et William ont eu des désaccords lorsque le frère aîné a indiqué à Harry que sa femme Meghan se déplace trop vite. Et puis, la cerise sur le gateau est l’annonce faite par les Suxess d’abandonner leur fonction royale. Une décision validée par la reine Elizabeth II.