Send an email

Meghan Markle, chic et sublime dans un manteau Camel (photo)

Ce mardi 7 janvier 2020, Meghan Markle a fait sensation sur la scène médiatique. Elle a porté son choix sur un magnifique manteau de Stella McCartney.

La duchesse de Sussex fait sa toute première apparition après six mois. Et pour que cette apparition soit bien remarquée, elle a misé sur un long manteau Camel de sa créatrice fétiche Stella McCartney, d’une valeur de 1 728 euros.

@Gala

A lire Aussi: Golden Globes 2020 : Scarlett Johansson, resplendissante et romantique dans une robe sexy (photo)

Et sous ce beau manteau, Meghan Markle a porté un pull col roulé, ainsi qu’une longue jupe en soie « Massimo Dutti », d’une valeur de 105 euros. L’épouse d’Harry a rehaussé son look par une paire de Romy « oxid velvet » de la marque « Jimmy Choo ». Il faut rappeler qu’elle avait déjà porté ses chaussures, une fois. Côté mise en beauté, elle a opté pour un joli rouge qui a illuminé son visage. Elle a également laissé ses longs et volumineux cheveux lâchés.