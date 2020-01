Meghan Markle: ces pantoufles Birdies qu’elle porte depuis des années (photo)

Send an email

Depuis plusieurs années, l’épouse du Prince Harry a opté pour les pantoufles dont elle ne se débarrasse plus.

Meghan Markle ne se débarrasse plus de ses pantoufles. Il s’agit d’un solemate dont la marque, basée à San Francisco, fabrique des pantoufles utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. C’est d’ailleurs ce que Meghan fait certainement. Après son mariage, Meghan a même amené ses Birdies au palais avec elle et les a arborés lors de plusieurs sorties royales .

Avec la semelle en caoutchouc et le support de voûte coussiné intégré, les pantoufles Birdies permettent de passer facilement de l’intérieur à l’extérieur sans changement de tenue nécessaire. C’est certainement pour ça que Meghan Markle est fan de Birdies depuis pratiquement la conception de la marque.

La marque organise sa vente semestrielle Before They Fly Away. Bien que les chaussures Blackbird de Meghan ne soient pas incluses dans la vente, il existe une multitude d’autres options tout aussi belles. Il y a 15 collections Birdies en édition limitée à prix réduits, avec jusqu’à 40 $ de rabais.