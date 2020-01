Meghan Markle: ce que pense sa mère Doria Ragland de l’abandon de ses fonctions royales

Send an email

La duchesse Meghan Markle a abandonné la semaine dernière ses fonctions royales. Critiquée par les médias britanniques, Meghan Markle, duchesse de Sussex, peut compter sur le soutien infaillible de sa mère Doria Ragland.

La décision du prince Harry de se retirer de la famille royale supérieure avec son épouse Meghan Markle fait grand bruit depuis une semaine. « Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages », ont-ils annoncé après une pause de plusieurs semaines. Mais depuis l’annonce, Meghan Markle est au coeur de la polémique. Il lui est reproché d’avoir une mauvaise influence sur le prince Harry. Mieux, selon ses détracteurs, c’est en partie pour le bien-être de Meghan Markle que Harry a pris cette décision.

Mais malgré les critiques, en plus de son époux et de la reine Elizabeth II, Meghan Markle peut compter sur le soutien de sa mère Doria Ragland. A en croire un ami proche de la duchesse cité par Daily Mail, Doria Ragland était « très inquiète » à propos de sa fille. « Elle est soulagée de savoir qu’elle fait passer sa santé mentale et son bien-être avant tout », précise le média. La même source relayée par Closer, indique que Meghan Markle n’aurait pas du tout l’intention de revenir vivre en Angleterre de façon permanente. La raison, elle ne souhaite pas y élever son fils. C’est d’ailleurs pourquoi, elle a posé ses bagages au Canada où elle compte construire sa nouvelle vie.