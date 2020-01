Mauvaise nouvelle pour l’Atletico Madrid à quelques jours du derby face au Real Madrid

En chute libre dans le classement depuis quelques semaines, l’Atletico Madrid vient de perdre l’un de ses meilleurs atouts offensifs. Le jeune attaquant portugais Joao Felix souffre d’une lésion musculaire à la jambe et est très incertain pour le derby du weekend face au Real Madrid.

L’Atletico Madrid vit certainement ses périodes les plus sombres. Battus en finale de la Super Coupe d’Espagne par le Real Madrid et éliminés de la Coupe du Roi par une équipe de troisième division, les Colchoneros viennent de perdre leur attaquant Joao Felix. Le club a annoncé la nouvelle ce mercredi : Joao Felix est blessé lors du nul face à Leganes en Liga et devrait ainsi être absent pour la rencontre contre le Real Madrid de Zidane. Le joueur souffre d’une lésion musculaire à la jambe droite. Le club espagnol n’a cependant pas précisé la durée d’indisponibilité de son joueur, mais on voit mal comment ce dernier peut être remis à temps pour le derby madrilène face aux Merengues ce samedi.

Une mauvaise nouvelle pour Diego Simeone dont l’équipe commence vraiment à inquiéter en Espagne. Depuis la victoire face au Barça en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, les Matelassiers n’ont plus gagné une seule rencontre. Un bilan bien maigre pour une équipe de cette trempe, d’où l’urgence d’un renfort dès cet hiver pour redresser la pente. On annonce d’ailleurs la venue imminente de l’attaquant du PSG, Edinson Cavani.