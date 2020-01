Matthijs de Ligt : «(…) j’essaie de voler des secrets à Cristiano Ronaldo pour m’améliorer »

En difficulté depuis quelques semaines, Matthijs de Ligt a de nouveau retrouvé le gazon vert. Titulaire lors de la victoire de la Juventus face à Parme (2-1) dimanche, le Néerlandais s’est prononcé en fin de match sur sa bonne forme du moment. L’ancien joueur de l’Ajax en a profité pour tresser des louanges à Cristiano Ronaldo.

Débarqué cet été à la Juventus, en provenance de l’Ajax, Matthijs de Ligt commence peu à peu à s’adapter à son nouveau club. Relégué sur le banc depuis quelques semaines, le défenseur néerlandais a été titularisé dimanche lors de la victoire précieuse de la Juventus face à Parme (2-1). Une victoire importante qui a permis aux turinois de prendre 4 points d’avance sur leur dauphin, l’Inter milan, qui a été tenu en échec par Lecce (1-1), samedi.

En zone mixte après le match, le jeune joueur de 20 ans a évoqué son adaptation au sein du club transalpin. « Je me suis beaucoup amélioré depuis que je suis là et je veux continuer. Je me sens plus à l’aise à droite. C’est ma position naturelle, mais je peux aussi me mettre à gauche si c’est nécessaire », a confié le défenseur.

Il est aussi revenu sur son admiration pour la superstar de son équipe, Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé : « C’est génial de jouer avec lui, il sait toujours quoi faire. C’est le plus fort de tous et j’essaie de lui voler des secrets pour m’améliorer ». La Juventus défie La Roma, mercredi, en quart de finale de la Coupe d’Italie. L’occasion pour de Ligt d’apprendre encore plus de la « machine portugaise ».