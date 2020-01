Maroc : 15 personnes arrêtées pour vol des montres luxueuses du Roi

Les montres de luxe du roi du Maroc, Mohammed VI, avaient été déclarées volées par le palais, il y a quelques semaines. Vendredi, AFP indique que quinze personnes ont été jugées à Rabat pour le vol des bijoux.

Les avocats de la défense ont déclaré que les suspects, arrêtés à la fin de l’année dernière, avaient également été inculpés devant un tribunal de Rabat pour avoir formé « un gang criminel ». Le principal suspect est une femme de 46 ans qui travaillait comme femme de ménage dans une maison royale et aurait avoué les vols, tandis que les autres ont nié toute implication, indique l’AFP. Selon le média, elle « aurait volé 36 montres, en a fait fondre plusieurs et les a revendues à des marchands d’or ».

Ses présumés complices, 14 en tout, des négociants en or ou des intermédiaires, ont déclaré au tribunal n’avoir rien à voir avec ces vols de montres et même qu’ils n’en avaient même pas connaissance. Le roi du Maroc, Mohammed VI, dont la fortune est évaluée, par le magazine Forbes en 2014, à 2,5 milliards de dollars, fait partie des hommes les plus riches du monde. Selon l’AFP, il est friand du luxe comme les voitures, les peintures et les montres.