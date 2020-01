Maria Mobil : sa nouvelle coupe de cheveux enflamme la toile (photos)

Send an email

Révélée au monde lors de son passage dans le clip à succès “Amina”, Maria Mobil est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Critiquée par les uns, adulée par les autres, la bimbo togolaise ne passe plus inaperçue. Et ce n’est pas sa nouvelle coupe de cheveux qui prouvera le contraire.

Maria Mobil affole depuis quelques jours la toile. Discrete depuis le début de cette nouvelle année, la bimbo togolaise vient d’incendier les réseaux sociaux avec une nouvelle coupe de cheveux. Identifiable par ses cheveux courts et teintés en blond qui est devenue incontestablement sa marque de fabrique, la star des réseaux sociaux a décidé de troquer ce style pour des cheveux longs. En effet, sur de récents clichés publiés par la « Jolie Amina », on peut la voir arborer des cheveux longs venus à hauteur de la cuisse. Un changement de look diversement apprécié par les internautes.

Même si sa nouvelle coupe ressemble étrangement à une perruque, force est de constater que cela lui va à merveille. Et si à l’avenir, la star des réseaux sociaux décide d’adopter cette nouvelle chevelure, cela n’aurait sans doute aucun incident sur sa notoriété, elle qui tire ses succès de ses caractéristiques physiques hors du commun dont la nature lui a fait don.