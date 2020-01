Mandat d’arrêt contre Soro : l’indifférence d’Interpol en dit long sur la procédure

Send an email

Alors qu’un mandat d’arrêt international a été lancé par les autorités ivoiriennes contre Guillame Soro, la police internationale, Interpol, n’a visiblement pas l’intention de courir après l’ancien premier ministre ivoirien. Selon une enquête d’Afriksoir, pas l’ombre d’une notice rouge contre Guillaume Soro à Interpol.

Selon certains médias ivoiriens, après le mandat d’arrêt international lancé contre Guillaume Soro, Interpol a ensuite « activé la notice rouge. C’est dire que son identité est désormais dans tous les fichiers des polices membres d’Interpol. Soro doit être appréhendé et extradé selon les accords de coopération judiciaire ». Cependant, Afriksoir a enquêté sur les fameuses notices rouges d’Interpol et rapporté qu’en réalité, sur aucune d’elles, ne figure le nom de l’ancien chef rebelle. « A ce jour, 7185 notices rouges publiques d’Interpol sont en circulation. Aucune ne concerne Guillaume Soro », indique le média d’informations en ligne.

Il va sans dire qu’Interpol n’a probablement pas pris au sérieux le mandat d’arrêt lancé par les responsables ivoiriens et donc, marque une indifférence totale face au document. Ceci, probablement pour indiquer que ledit mandat n’est pas conforme aux statuts et au règlement d’Interpol. Dans tous les cas Guillaume Soro n’a encore rien à craindre d’Interpol et donc circule librement partout sauf en Côte d’Ivoire. Pour certains, il s’agit là d’un échec cuisant d’Alassane Ouattara qui aurait aimé voir son ancien allié en prison ; mais pour d’autres, du moment où Soro Guillaume reste en exil, Ouattara peut dormir tranquille en attendant la prochaine présidentielle de cette année.