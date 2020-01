Send an email

Manchester City vs Manchester United : Matic n’a pas suffi

Manchester United s’est imposé, mercredi soir, face à Manchester City (1-0) en demi-finale retour de la League Cup. Une victoire qui comptera pour du beurre pour les Mancuniens qui sont éliminés de la compétition à cause de leur lourde défaite à l’aller (1-3).

Malgré le score flatteur au coup de sifflet final, ce derby entre Manchester City et United aura tenu toutes ses promesses. Entre engagement physique, des coups, du suspens et un public électrique, tout était réuni pour ce choc des titans entre ces deux cadors de Premier League. Dès le coup d’envoi, ce sont les visiteurs qui ont lancé les hostilités. Dos au mur, les Red Devils se devaient de combler leur retard à l’aller (1-3). Mené par un Nemanja Matic des grands soirs, les Mancuniens ont joué à fond cette rencontre. Homme du match côté United, Matic aura été tentaculaire. À la récupération, à la bagarre et même à la finition, le Serbe était partout. Auteur d’une reprise de volée splendide à la 35ème minute, il aura permis à son équipe d’y croire. Malheureusement, à force de se battre, il terminera la rencontre dans les vestiaires après avoir écopé d’un deuxième carton jaune..

Côté Citizens, cette défaite fera certainement secouer le vestiaire. Dominants tout au long de la rencontre, les Skyblues n’ont concrétisé aucune de leur multiples occasions. Sergio Aguero, Riyad Mahrez, Raheem Sterling…tous ont buté sur un De Gea intraitable. Mais qu’importe, Manchester City passe en finale et retrouvera Aston Villa, le 1er mars, à Wembley pour tenter de décrocher son 7e titre dans la compétition.