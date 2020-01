Manchester City : la chaude soirée des Citizens avec 22 femmes dans un hôtel (photos)

Send an email

Après leur carton face à Aston Villa (6-1) en championnat, les joueurs de Manchester City se sont défoulés dans un hôtel de Manchester et ce, en compagnie de 22 charmantes top modèles. Une fête grandiose qui n’a pas échappé aux radars des tabloids anglais.

C’est la grosse actualité du moment en Angleterre. Les footballeurs de Manchester City ont loué les services de 22 modèles Instagram dans le Cheshire pour une fête arrosée dans un hôtel de luxe de Manchester. En effet, victorieux d’Aston Villa en Premier League, les Citizens ont décidé de fêter avec faste cette victoire qui a également vu Sergio Aguero sacré meilleur joueur étranger du championnat anglais. Réfugié dans un luxueux hôtel anonyme en pleine campagne, ils ont fait la fête jusqu’au petit matin en compagnie de charmantes mannequins, comme le raconte Dagospia.

Selon le site italien, les femmes ont été transportées par avion à Manchester dimanche avant de se rendre au Mere Golf Resort à 150 £ la nuit à Knutsford avant le match de l’équipe contre Aston Villa, cet après-midi-là. « Les joueurs de Manchester City ont connu un après-match résolument épicé. Puisqu’une soirée très privée a été organisée dimanche soir. Pour animer l’évènement, il y avait, entre autres, 15 jolies influenceuses venues d’Italie, et surtout de Milan. Les charmantes mannequins ont été parachutées au ‘Mere Golf Resort & Spa’, un hôtel luxueux mais anonyme dans la campagne, loin des yeux de la ville. En arrivant, les filles ont eu quelques heures pour se reposer et se faire belles. Après une séance de détente avec des bains dans la piscine et des massages, elles ont rencontré les joueurs de Man City avec des robes de soirée scintillantes lors d’une longue soirée », raconte le média.

Plusieurs images de cette virée ont fusé sur les réseaux sociaux montrant les jeunes dames en tenue glamour.

Cette soirée sans doute bien arrosée, a bien évidemment fait beaucoup de bruit en Angleterre et en Italie. Si certains médias fustigent ce comportement peu professionnel des joueurs, d’autres par contre jugent compréhensible l’attitude des Citizens qui n’ont trouvé que cette brèche pour s’offrir à eux aussi une sorte de fête de fin d’année. D’après le site britannique, The Sun, une source a déclaré qu’il s’agissait d’une fête de Noël retardée pour les joueurs et qu’une personne du club avait passé des mois à organiser la soirée. Selon des proches du club, Guardiola aurait même donné son consentement pour l’organisation de la fête mais n’était pas au courant que des mannequins seraient également présentes. Tout compte fait, cette soirée pourrait bien servir à remobiliser les troupes de City avant le retour de la Ligue des Champions, l’objectif de la saison, face au Real Madrid en février prochain