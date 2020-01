Mali: plusieurs morts dans l’attaque d’un village

Send an email

La nuit du mercredi à jeudi 16 janvier 2020 a été celle d’une nouvelle attaque meurtrière au centre du pays, dans le village peul de Sindia. Au moins 14 personnes ont été tuées et des cases brûlées.

Au Mali et au Sahel, la sécurité se détériore à un rythme alarmant. Marquée par des violences inter-communautaires meurtrières ces dernières années, la région des peuls de Sindia au centre du pays, a été attaquée dans la nuit du mercredi à jeudi 16 janvier 2020. Venus aux environs d’une heure du matin, les assaillants ont tué des civils dont des Peuls et des Bellas. Le bilan s’élève à au moins 14 personnes tuées et des cases brûlées.

Selon Ali Nouhoun Diallo, ancien Président de l’Assemblée nationale, il est quand même surprenant qu’à douze kilomètres de Douentza, où il y a l’armée malienne, une opération se déroule à peu près de minuit jusqu’à 3 heures du matin, et que personne ne vienne au secours de la population. L’ancien Président du parlement attribue cette nouvelle attaque aux Donzos.