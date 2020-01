Mali: liberté provisoire pour le général Haya Sanogo et ses co-accusés

Le Général Haya Sanogo et ses co-accusés dans l’affaire dite des 21 bérets rouges disparus, ont obtenu une liberté provisoire ce mardi 28 janvier 2020.

La justice malienne a ordonné ce mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d’un coup d’Etat en 2012 et détenu depuis six (06) ans pour l’assassinat présumé de soldats anti-putschistes. Selon nos informations, la Cour d’appel de Bamako a également décidé de la mise en liberté provisoire de la douzaine de codétenus d’Amadou Sanogo. Ils sont accusés d’enlèvement et assassinat, complicité d’enlèvement et d’assassinat de 21 éléments du régiment des bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013 à Diago.

Les accusés sont : Général Amadou Haya Sanogo , Bloncoro Samake, Simeon Keita, Oumarou Sanofo dit Kif Fif, Soiba Diarra, Christophe Dembélé, Amadou Konare, Mohamed Issa Ouédraogo et Ibrahim Boua Koné.