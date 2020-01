Mali : encore des casques bleus pris pour cible à Gao

Le gouvernement belge et l’ONU ont confirmé que trois casques bleus belges ont été blessés alors que leur véhicule a été la cible d’un engin explosif artisanal. L’incident s’est produit à 5 kilomètres de leur camp de Gao, au nord du Mali, rapporte Intelleivoire.

Le ministère belge de la Défense a indiqué que « ce vendredi 24 janvier 2020 à 18 h 09 heure belge (17 h 09 heure locale), un véhicule a roulé sur un IED (engin explosif improvisé) dans le nord du Mali. Trois soldats belges ont été blessés ». Le communiqué indique aussi qu’un « militaire a été transféré dans un hôpital français à Gao. Il va subir une intervention aux pieds. Les deux autres militaires (l’un des deux avec un bras cassé) ont été soignés sur place. Les trois militaires sont dans un état stable, leur pronostic vital n’est pas engagé ». La même version a été donnée par la mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA).

Le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado, a expliqué à l’AFP que l’incident s’est produit à « environ 5 km du camp de Gao ». « Le plus grièvement touché a été évacué par hélicoptère, les deux autres plus légèrement blessés par ambulance », a-t-il ajouté, précisant qu’« une force d’intervention rapide a été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et les opérations ». Pour rappel, plus tôt cette semaine, au moins 7 casques bleus avaient déjà été blessés au Mali, avec aussi deux soldats français. Le pays lutte contre les terroristes depuis plusieurs années, mais n’arrive toujours pas à endiguer le mal, malgré le renfort de milliers de soldats français, européens et américains hyper équipés.