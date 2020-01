Mali: au moins six soldats tués dans une attaque à Mopti

Les forces armées maliennes ont été victimes d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés, ce mercredi 22 janvier, à Mopti, au centre du pays. Selon l’état-major, six soldats ont perdu la vie.

Au moins six militaires des forces armées maliennes ont été tués dans la nuit du mercredi au jeudi 23 janvier, dans l’attaque de leur poste, au centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. « Les forces armées maliennes ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés [et] déplorent un bilan provisoire de six morts et des blessés« , a écrit l’Etat-major de l’armée sur son compte Twitter.

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020, les #FAMa ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés. Ce poste FAMa est situé à 52 km de #Koro(#Mopti).

Au cours de cette attaque, les FAMa déplorent un bilan provisoire de 6 morts et des blessés. pic.twitter.com/7qd68BuzYN — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) January 23, 2020

Cette attaque non encore revendiquée est imputée aux groupes armés actifs dans la région. La veille, la ministre française des armées, Florence Parly, ainsi que ces collègues d’autres pays européens ont été reçus en audience par le président Ibrahim Boubacar Kéita au palais présidentiel de Bamako. A sa sortie d’audience, la ministre avait annoncé de nouvelles opérations dans la région des trois frontières. Une annonce confirmée mercredi par le général François Leocintre, chef d’Etat-major des forces armées françaises.

Après Pau, les attaques se multiplient!

Au retour du sommet de Pau au sud de la France, les attaques se sont multipliées contre les civils et les populations dans certains pays du sahel. A l’instar du Mali, le Tchad a été touché dans la région du Lac Tchad, le Niger puis le Burkina Faso avec le plus lourd bilan (36 morts). Face à cette montée en puissance du terrorisme au sahel, on craint le risque d’une nouvelle Syrie en Afrique.