Mali: au moins 19 soldats tués dans l’attaque du poste militaire de Sokolo

Les forces armées maliennes ont une nouvelle fois été ciblées dans une attaque des individus armés non identifiés ce dimanche 26 janvier. Selon l’état-major des armées, le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de morts et plusieurs blessés.

Le poste des forces armées maliennes de Sokolo a été attaqué ce dimanche par des individus lourdement armés. Selon un communiqué du gouvernement, le bilan provisoire de cette attaque est d’une vingtaine de morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Les assaillants avaient pris momentanément le contrôle du camp avant de mettre le feu dans le lieu. Si aucune organisation n’a revendiquée cette attaque, plusieurs sources l’imputent aux djihadistes présents dans la région.

Cette attaque est la deuxième en moins de 48 heures puisqu’un véhicule militaire a roulé sur un IED (engin explosif improvisé) dans le nord du Mali à Gao vendredi faisant au moins trois blessés. Ces soldats de nationalité belge appartiennent à la mission des Nations Unies au Mali (Minusma). Les autorités maliennes multiplient des initiatives pour arriver à bout du terrorisme qui prend plus d’ampleur dans ce pays du sahel.

Après Pau, le mal s’empire!

Après le sommet de Pau en France entre Emmanuel Macron, Roch Marc Kaboré, Idriss Déby Ithno et cie, les pays du sahel font face à la multiplicité des attaques terroristes. Le Tchad, le Burkina et Mali ont été frappés avec des bilans humains lourds. En visite au sahel dans le cadre de mis en application des résolutions du sommet de Pau, la ministre française des Armées, Florence Parly a annoncé de nouvelles opérations militaires dans la zone des trois frontières (Mali, Burkina Faso et Niger). A sa suite, le général François Lecointre a confirmé l’envoi de 220 soldats complémentaires en soutien à la force Barkhane déjà riche de ses 4500 soldats. Les pays de l’hinterland font face à une menace accrue des groupes armés depuis plusieurs années.