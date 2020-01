Main dans la main, Meghan Markle et Harry font leur première apparition de 2020 (photo)

Meghan Markle et Harry ont fait leur première apparition publique ce mardi 07 janvier 2020. Le couple s’est rendu à la Maison du Canada située à Londres bras dessus, bras dessous.

C’est main dans la main et affichant un large sourire, que Meghan et Harry se sont affichés très complices après leur break de six semaines loin des polémiques. Une manière pour eux d’entamer l’année 2020 ensemble. Pour leur premier engagement royal de l’année, le duc et la duchesse de Sussex ont été remerciés la Haute-Commissaire du Canada en Grande-Bretagne, Janice Charette, pour l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu durant leurs vacances à Vancouver où ils ont passé Noël. A l’occasion, les tourtereaux semblaient, fait remarquer le magazine Gala, particulièrement complices, affichant des gestes tendres et un sourire communicatif.

Sublime et rayonnante selon le Daily Mail, Meghan Markle était vêtue d’un look aux nuances marron – associant un manteau d’une valeur de 765 euros signé Stella McCartney, avec un top à col roulé H&M à 15 euros ainsi qu’une jupe Massimo Dutti à 100 euros. Une tenue qu’elle a jugé utile de compléter des escarpins en velours Jimmy Choo et un bracelet Kismet by Milka. De son côté, son époux, le prince Harry s’est affiché dans un costume bleu marine accessoirisé d’une cravate bleu ciel. « Ils étaient adorables et très aimables. Ils avaient une véritable aura », a complimenté Sumira Osman, un fonctionnaire consulaire, aux médias britanniques.