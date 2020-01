Lutte antidjihadiste : les Emirats arabes unis à la rescousse de l’armée burkinabé

Send an email

En visite aux Emirats Arabes Unis, le président du Burkina Faso, Roch Marc Kabore, a annoncé, ce mercredi 29 janvier 2020, que Abou Dabi est prêt à renforcer les capacités militaires de son pays dans le cadre de la lutte antidjihadiste.

« Les Emirats arabes unis sont prêts à aider autant que possible le Burkina Faso à renforcer les capacités de ses forces armées nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a annoncé, ce matin à Dubaï, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dressant les principales conclusions de sa visite d’amitié et de travail de 72 heures.

Selon la présidence du Burkina Faso, le président Roch Kabore a plaidé en tant que président en exercice du G5 Sahel, pour le décaissement de la contribution des Emirats, dont le reliquat d’engagement de 20 millions de dollars (30 millions annoncés à la Conférence des partenaires du 18 février 2018 à Bruxelles) sera mis à disposition dans les semaines à venir.

« Cette promesse a été faite au président burkinabé par son Altesse Sheikh Mohammed Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Prince héritier, Commandant suprême adjoint des Forces armées des Émirats arabes unis, à l’issue d’une séance de travail à Abu Dhabi, le 28 janvier », rappelle la présidence.

Le Burkina et la lutte contre le terrorisme…

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus exposés aux menaces des djihadistes dans le Sahel. L’Etat a perdu le contrôle de certaines régions de son territoire, au grand bonheur des groupes armées. Depuis le début des affrontements entre les FDS et les terroristes, beaucoup de soldats sont tombés sur le champs de bataille et le gouvernement a récemment acté juridiquement le recrutement de civils volontaires pour mener à bien la lutte contre le terrorisme.

Le sommet de Pau, entre les 5 chefs d’Etats du G5 Sahel et le président Macron, a abouti au déploiement d’au moins 220 soldats français supplémentaires au Sahel, pour épauler la force Barkhane existante sur le sol sahélien depuis quelques années. D’autres annonces, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont également été faites à l’issue de ce sommet.