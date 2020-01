Luanda Leaks : la femme la plus riche d’Afrique « a torpillé son pays »

Alors que les autorités angolaises ont diligenté une enquête contre elle pour corruption, la fille de l’ex-Président angolais, Isabel Dos Santos, vient d’être éclaboussée par un gros scandale de détournement et de blanchiment d’argent.

Luanda Leaks, c’est le nom donné à l’affaire qui implique la femme la plus riche d’Afrique, Isabel dos Santos, et son mari. Des documents divulgués révèlent comment elle a fait fortune grâce à l’exploitation de son propre pays et à la corruption. Isabel dos Santos a eu accès à des affaires lucratives concernant la terre, le pétrole, les diamants et les télécommunications lorsque son père était Président de l’Angola, un pays d’Afrique australe riche en ressources naturelles, rapporte BBC. Dans les documents obtenus par la Platform to Protect Whistleblowers en Afrique et partagés avec l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dos Santos et son mari ont pu se procurer des biens de l’Etat dans une série de transactions suspectes.

Selon BBC, ces révélations ont été faites après enquête par 37 médias, dont le Guardian et le journal portugais Expresso. Cependant, Isabel Dos Santos nie complètement ces allégations de corruption et indique que ce ne sont là que des résultats d’une chasse aux sorcières à motivation politique par le gouvernement angolais. La fille de l’ancien Président a élu domicile au Royaume-Uni et possède des propriétés chères dans le centre de Londres. Elle fait déjà l’objet d’une enquête pénale des autorités angolaises pour corruption et ses avoirs dans le pays ont été gelés. BBC Panorama a désormais accès à plus de 700 000 documents divulgués sur l’empire commercial de la milliardaire.

Mme Dos Santos a exploité son pays

Andrew Feinstein, directeur de Corruption Watch, explique que les documents montrent comment Mme Dos Santos a exploité son pays au détriment des Angolais ordinaires. « Chaque fois qu’elle apparaît sur la couverture d’un magazine sur papier glacé, quelque part dans le monde, chaque fois qu’elle organise une de ses soirées glamour dans le sud de la France, elle le fait en foulant aux pieds les aspirations des citoyens angolais », a-t-il indiqué.

Des détails rapportés par BBC News

L’une des transactions les plus suspectes a été conclue depuis Londres via une filiale britannique de la compagnie pétrolière d’État angolaise, Sonangol. Mme Dos Santos avait été mise en charge de la Sonangol, en difficulté en 2016, grâce à un décret présidentiel de son père Jose Eduardo dos Santos, qui a gardé une emprise sur son pays pendant les 38 ans où il était au pouvoir. Mais, quand il a pris sa retraite en tant que Président en septembre 2017, son poste a rapidement été menacé, même si son successeur trié sur le volet venait du même parti. Mme Dos Santos a été licenciée deux mois plus tard. De nombreux Angolais ont été surpris de la manière dont le Président João Lourenço a défendu les intérêts commerciaux de la famille de son prédécesseur.

Les documents divulgués montrent qu’en quittant Sonangol, Mme Dos Santos a approuvé 58 millions de dollars de paiements suspects à une société de conseil à Dubaï appelée Matter Business Solutions. Elle dit qu’elle n’a aucun intérêt financier dans Matter, mais les documents divulgués révèlent qu’elle était dirigée par son chef d’entreprise et possédée par un ami. Panorama comprend que Matter a envoyé plus de 50 factures à Sonangol à Londres le jour du licenciement de dos Santos. Mme Dos Santos semble avoir approuvé les paiements à l’entreprise de son ami après son licenciement. Bien que certains travaux de conseil aient été effectués par Matter, il y a très peu de détails sur les factures pour justifier des factures aussi importantes. L’une demande 472 196 € pour des dépenses non précisées, une autre demande 928 517 $ pour des services juridiques non spécifiés. Deux des factures, chacune pour 676 339,97 €, concernent exactement le même travail à la même date et Mme Dos Santos les a quand même signées.

Des accords commerciaux

L’ICIJ et Panorama ont également découvert de nouveaux détails sur les accords commerciaux qui ont rendu Mme Dos Santos riche. Une grande partie de sa fortune est basée sur sa propriété d’une participation dans la société d’énergie portugaise Galp, que l’une de ses sociétés a achetée à Sonangol en 2006. Les documents montrent qu’elle n’a dû payer d’avance que 15% du prix et que les 63 millions d’euros restants (70 millions de dollars) ont été transformés en un prêt à faible taux d’intérêt de Sonangol. Selon les conditions généreuses du prêt, sa dette envers le peuple angolais n’a pas dû être remboursée pendant 11 ans. Sa participation dans Galp représente désormais plus de 750 millions d’euros. La société de Mme Dos Santos a proposé de rembourser le prêt Sonangol en 2017. L’offre de remboursement aurait dû être rejetée car elle ne comprenait pas près de 9 M € d’intérêts dus.

Mais Mme Dos Santos était à la tête de Sonangol à l’époque et elle a accepté l’argent comme paiement intégral de sa propre dette. Elle a été licenciée six jours plus tard et le paiement a été remboursé par la nouvelle direction de Sonangol. Mme Dos Santos a déclaré qu’elle avait initié le rachat de la participation dans Galp et que Sonangol avait également gagné de l’argent grâce à l’accord. « Il n’y a absolument aucun acte répréhensible dans aucune de ces transactions. Cet investissement est l’investissement qui dans l’histoire a généré le plus d’avantages pour la compagnie pétrolière nationale et tous les contrats qui ont été rédigés sont des contrats parfaitement légaux, il n’y a pas d’actes répréhensibles. » Ses avocats disent que l’offre de remboursement en 2017 couvrait ce que Sonangol avait indiqué être dû.

L’industrie du diamant

C’est une histoire similaire dans l’industrie du diamant. Le mari de Mme Dos Santos, Sindika Dokolo, a signé un accord unilatéral en 2012 avec la société d’État angolaise Sodiam. Ils étaient censés être 50-50 partenaires dans un accord pour acheter une participation dans le joaillier de luxe suisse De Grisogono. Mais il a été financé par la société d’État. Les documents montrent que 18 mois après l’accord, Sodiam avait investi 79 millions de dollars dans le partenariat, tandis que M. Dokolo n’avait investi que 4 millions de dollars. Sodiam lui a également octroyé une commission de réussite de 5 millions d’euros pour avoir négocié l’accord, de sorte qu’il n’a pas eu à utiliser son propre argent.

L’accord sur les diamants empire encore la situation pour le peuple angolais. Les documents révèlent comment Sodiam a emprunté tout l’argent à une banque privée dont Mme Dos Santos est le principal actionnaire. Sodiam doit payer 9% d’intérêt et le prêt a été garanti par un décret présidentiel de son père, de sorte que la banque de Mme Dos Santos ne peut pas perdre. Bravo da Rosa, le nouveau directeur général de Sodiam, a déclaré à Panorama que le peuple angolais n’avait pas récupéré un seul dollar de l’accord: « Au final, lorsque nous aurons fini de rembourser ce prêt, Sodiam aura perdu plus de 200 $ m. » L’ancien Président a également accordé au mari de Mme Dos Santos le droit d’acheter certains des diamants bruts de l’Angola.

Les terres

Les documents divulgués révèlent également comment Mme Dos Santos a acheté un terrain à l’État en septembre 2017. Encore une fois, elle n’a dû payer qu’une petite somme initiale. Son entreprise a acheté un kilomètre carré de terrain en bord de mer dans la capitale Luanda à l’aide de décrets présidentiels signés par son père. Le contrat indique que le terrain valait 96 millions de dollars, mais les documents montrent que sa société n’a payé que 5% de cette somme après avoir accepté d’investir le reste dans le développement. Panorama a retracé certains des Angolais ordinaires qui ont été expulsés pour faire place au développement de Futungo. Ils ont été déplacés du front de mer de Luandan vers un lotissement isolé à 50 kilomètres de la capitale. Teresa Vissapa a perdu son entreprise en raison du développement de Mme Dos Santos et a maintenant du mal à élever ses sept enfants.

Elle a dit: « Je demande seulement à Dieu de lui faire réfléchir un peu plus sur notre situation. Peut-être qu’elle ne le sait même pas, mais nous souffrons. » Mme Dos Santos a refusé de commenter le développement de Futungo. Mais ce n’est pas le seul accord foncier impliquant Mme Dos Santos qui a déplacé la population locale. Environ 500 familles ont été expulsées d’un autre tronçon du front de mer de Luandan après que Isabel dos Santos se soit impliquée dans un autre projet de réaménagement majeur. Les familles vivent maintenant dans des conditions désespérées à côté d’un égout à ciel ouvert. Certaines de leurs cabanes sont inondées d’eaux usées chaque fois que la marée monte. Mme Dos Santos dit qu’il n’y a eu aucune expulsion liée à son projet et que ses entreprises n’ont jamais été payées car le projet de développement a été annulé.

Les télécommunications

La milliardaire a également réalisé de gros bénéfices grâce à l’industrie des télécommunications en Angola. Elle a acquis une participation de 25% dans le plus grand fournisseur de téléphonie mobile du pays, Unitel. Son père lui a accordé une licence de télécommunications en 1999 et elle a acheté sa participation l’année suivante à un haut fonctionnaire du gouvernement. Unitel lui a déjà versé 1 milliard de dollars de dividendes et sa participation vaut encore 1 milliard de dollars. Mais ce n’est pas la seule façon pour elle d’obtenir de l’argent de l’entreprise privée. Elle a pris des dispositions pour que Unitel prête 350 millions d’euros à une nouvelle société qu’elle a créée, baptisée Unitel International Holdings. Le nom de l’entreprise était trompeur car il n’était pas lié à Unitel et Mme Dos Santos était la propriétaire. Les documents montrent que Mme Dos Santos a approuvé les prêts en tant que prêteur et emprunteur, ce qui est un conflit d’intérêts flagrant.

Mme Dos Santos a nié que les prêts étaient corrompus. Elle a déclaré: « Ce prêt a reçu l’approbation des administrateurs et des actionnaires, et c’est un prêt qui générera et a généré des avantages pour Unitel. » Ses avocats disent que les prêts ont protégé Unitel des fluctuations monétaires. La plupart des entreprises impliquées dans les transactions douteuses étaient supervisées par des comptables travaillant pour la société de services financiers Price Waterhouse Coopers (PWC). Cela a fait des millions de personnes fournissant des audits, des conseils et des conseils fiscaux à ses entreprises. Mais PWC a mis fin à sa relation avec la milliardaire et sa famille, après que Panorama ait remis en question la façon dont la société avait aidé Mme Dos Santos dans les affaires qui l’avaient rendue riche. PWC dit qu’elle mène une enquête sur les « allégations très graves et préoccupantes ».

