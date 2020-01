Dans la tourmente depuis les révélations de centaines de documents qui la compromettent dans des affaires d’enrichissement illicite et de fraude, Isabel dos Santos, la fille de l’ex-président angolais, veut traduire en justice le consortium de journalistes et ses partenaires médiatiques pour la publication des documents sur son empire commercial.

Dos Santos, dont le père Jose Eduardo dos Santos a été le président de l’Angola pendant 38 ans jusqu’en 2017, a déclaré que les documents publiés, la semaine dernière, par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et ses partenaires médiatiques faisaient partie d’une « campagne concertée et intense » contre elle, indique Reuters. « Je réfute les allégations non fondées et les fausses affirmations et informe que j’ai pris des mesures pour entamer une action en justice contre l’ICIJ et ses partenaires, qui sera gérée par le cabinet d’avocats international Schillings Partners », a déclaré dos Santos dans un communiqué.

En Angola, dos Santos a été inculpée pour mauvaise gestion et détournement de fonds alors qu’elle était présidente de la compagnie pétrolière publique Sonangol en 2016-2017. Elle a nié les allégations et concentré la déclaration de lundi presque exclusivement sur le contenu des documents révélés dans les « Luanda Leaks » concernant les paiements effectués par Sonangol sous sa présidence. Dos Santos a déclaré que les fuites de Luanda étaient basées sur « des courriels obtenus criminellement par piratage pour créer un récit trompeur ». Dos Santos dit que les fuites faisaient partie d’une campagne à motivation politique menée par le gouvernement du successeur de son père.