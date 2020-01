L’oignon, un médicament naturel: voici 12 vertus ou astuces pour prévenir et soigner des maladies courantes

Outre relever le goût de nos petits plats, l’oignon est connu pour être un remède naturel et sain. Il est riche en antioxydants et fournit 13% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C, mais également idéal pour réduire les symptômes de la bronchite, pharyngite, des rhumes et d’autres affections. Ainsi nous vous présentons 12 vertus et bienfaits de l’oignon sur votre santé.

Source d’antioxydants tels que la quercitrine, les oignons combattent les radicaux libres dans le corps qui sont responsables de maladies telles que le cancer. Riches en sulfure et d’autres nutriments puissants comme les vitamines A, B, C, et le potassium, ils ont des propriétés antibactériennes, antiseptiques et antivirales. Il peut servir d’antibiotique et d’antifongique. Mangé crû, il peut éliminer les bactéries dans la bouche et déjà dans l’antiquité, les grecs lui attribuaient des vertus en cas de grippe et de refroidissement. Les bienfaits des oignons sur la santé sont puissants, et leurs vertus nombreuses. Découvrez les secrets santé et astuces de cette savoureuse plante potagère qu’est l’oignon.

1- L’oignon est riche en antioxydants

Un oignon de taille normale fournit 13% de l’apport quotidien recommandé en vitamine C, en plus de la vitamine A, du sélénium, de la quercétine et des anthocyanes. Idéal pour réduire les symptômes de la bronchite, pharyngite, des rhumes et d’autres affections respiratoires. Selon une étude menée à l’Université Cornell dans l’État de New York, les oignons jaunes et rouges peuvent avoir une activité antioxydante jusqu’à huit fois supérieure à celle d’autres variétés.

2- L’oignon nous protège contre le cancer

Comme l’écrivent les docteurs Richard Béliveau et Denis Gingras dans leur livre Les Aliments contre le cancer et rapporté par le site FEMME ACTUELLE, l’oignon apporte des polyphénols dans notre corps. Cette molécule empêcherait la croissance d’un très grand nombre de cellules cancéreuses.

3- L’oignon aide à faire grandir les enfants

L’oignon participe au bon développement du fœtus lors des premières semaines de la grossesse ainsi qu’à la croissance des enfants grâce à sa haute teneur en acide folique. L’acide folique, ou la vitamine B9 est un constituant essentiel de la fonction cérébrale et contribue à la santé émotionnelle et mentale. Une portion de 125 ml (1/2 tasse) d’oignons verts contient 9 % de l’apport quotidien recommandé en acide folique.

4- Les oignons fortifient les os

D’après les résultats d’études menées par l’institut national de recherche agronomique (INRA), la quercétine ralentit la perte osseuse due à la ménopause tant sur la rigidité que sur la densité de l’os. Mais également, selon une étude de la Medical University of South Carolina, la densité osseuse chez les femmes qui consommaient des oignons une fois par jour était 5 % plus forte que celles des femmes qui n’en consommaient qu’une fois par mois, ou moins. Les femmes qui mangent des oignons régulièrement pourraient réduire de 20 % les risques liés à une fracture de la hanche par rapport à celles qui n’en consomment jamais.

5- L’oignon atténue les symptômes prémenstruels

Une étude clinique majeure menée en 1990 dans le Dakota du Nord a montré que les femmes dont le régime alimentaire était riche en manganèse souffraient moins de sauts d’humeur et des maux de ventre que celles dont le régime n’en contient pas.

6- L’oignon soulage les coliques et arrête les vomissements

Si vous souffrez de crampes au ventre, prenez une cuillère à café de jus d’oignon toutes les 1 à 2 heures afin de calmer les douleurs. C’est une technique ancestrale pratiquée par les Amérindiens. Chez les bébés atteints de coliques, il faut leur faire prendre une demi-cuillère de jus d’oignon toutes les heures.

En cas de vomissement, râpez un oignon, puis récupérez son jus. Pendant ce temps, servez une tasse de thé à la menthe poivrée. En cas de crise, consommez 2 cuillères à café de jus d’oignon. 5 minutes plus tard, consommez la même quantité de thé. Cela devrait suffire pour arrêter les vomissements en un laps de temps.

7- L’oignon vous protège contre un AVC

Selon une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Investigation, la rutine, un composé chimique qu’on trouve en grande quantité dans les oignons et les pommes, pourrait empêcher la formation des caillots de sang dangereux. La rutine inhiberait l’accumulation de plaquettes dans les artères ainsi que la formation de fibrines dans les veines, deux composantes des caillots de sang. Elle protège votre système cardiovasculaire des risques d’obstruction des vaisseaux et de thrombose.

8- Avantages de l’oignon pour l’œil et l’oreille

Mettez une goutte ou deux du jus d’oignon à l’intérieur de votre œil, cela travaille à améliorer la vue et supprime les infections.

Quant à l’oreille, l’ajout de deux gouttes de jus d’oignon tièdes est recommandé pour soulager sa douleur.

9- L’oignon pour mincir

En plus de leur goût exquis, les oignons sont des compagnons incontournables dans tout projet de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Un oignon de taille moyenne fournit 1.9 gramme de fibres, tandis qu’une portion de 100 grammes compte 1.7 gramme de fibres et ne comporte qu’environ 44 calories. Étant riche en fibres, l’oignon stimule la digestion et la facilite. Pour profiter au mieux de ses vertus, mieux vaut le déguster cru.

10- L’oignon réduit l’hypertension artérielle

Une étude publiée en 2007 par l’University of Utah a démontré que la quercétine réduisait l’hypertension artérielle. Alors une consommation régulière de l’oignon diminuerait par conséquent les pressions diastoliques et systoliques. Le cœur travaillant moins, subirait moins de stress.

11- L’oignon pour lutter contre la toux

Lavez et pelez un oignon. Coupez-le en deux et trempez-le dans du sucre roux. Couvrez le tout avec un bout de tissu et laisser reposer pendant une journée ou deux dans un réfrigérateur. Récupérez le jus et buvez une cuillère le matin et autre le soir. Ainsi, les bactéries seront neutralisées de votre organisme et la toux aura disparu.

Le sulfure présent dans les oignons éliminera également les toxines présentes dans votre corps et soulagera l’irritation causée par la toux.

12- L’oignon pour éviter la chute de cheveux

Mettez un oignon dans une casserole remplie d’eau. Faites ensuite bouillir la mixture et laissez mijoter de 5 à 10 minutes. Etape suivante : mixez l’oignon et laissez la préparation refroidir. Vous pouvez l’utiliser comme masque à laisser poser 1 heure avant le shampoing. L’oignon stimulera la pousse de cheveux et arrêtera la chute.